Россиян предупредили о мошенничестве на фоне введения новых банкнот

Центральный банк России сообщил о вводе в обращение банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей нового образца. В период, когда происходит замена купюр, обычно активизируются мошенники, отметила куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова. Она объяснила, какие схемы могут использовать злоумышленники для обмана россиян.
Изображение: пресс-служба Банка России
По ее словам, гражданам нет никакой необходимости торопиться с заменой старых банкнот на новые.
«Банк России говорит, что новые купюры будут вводится в оборот одновременно с теми, которые сейчас находятся в обороте. То есть никому не нужно беспокоиться, что у них лежат купюры старого образца, и с ними обязательно нужно что-то сделать, потому что их кто-то где-то может не принять. Нет, это неправда, люди могут не волноваться. Никакой необходимости в срочной замене купюр нет, нет такого требования», – приводит слова Храпуновой радио Sputnik.
Некоторые злоумышленники, наоборот, пользуются недоверием пожилых людей к непривычным купюрам, продолжила она.
«Когда были введены в оборот банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, люди старшего возраста опасались их брать, они старались обменять их на другие купюры. И здесь еще одна зона риска. Мошенники могут стоять у банкоматов и предлагать пожилым людям обмен. Там могут быть разные легенды, например, что им надо обменять мелочь на более крупную купюру. И люди старшего возраста, которые скептически относятся к новым банкнотам, могут разменять, допустим, новую тысячу на купюры по 500-100 рублей: на самом деле они при этом обменяют качественную банкноту на подделки», – сказала Храпунова.