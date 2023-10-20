Общество

Россиян предупредили о мошенничестве на фоне введения новых банкнот

Центральный банк России сообщил о вводе в обращение банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей нового образца. В период, когда происходит замена купюр, обычно активизируются мошенники, отметила куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова. Она объяснила, какие схемы могут использовать злоумышленники для обмана россиян.

Изображение: пресс-служба Банка России

«Мошенники звонят потенциальной жертве и говорят, что надо обязательно, срочно, прямо сейчас поменять старые купюры на новые, иначе старые купюры просто "сгорят". Это классический метод обмана. Они даже предлагают домой приехать, чтобы обменять, чтобы "помочь" это сделать. Звонки делаются от имени социальных служб или представителей Банка России, но это все обман», – предупредила Храпунова.

По ее словам, гражданам нет никакой необходимости торопиться с заменой старых банкнот на новые.

«Банк России говорит, что новые купюры будут вводится в оборот одновременно с теми, которые сейчас находятся в обороте. То есть никому не нужно беспокоиться, что у них лежат купюры старого образца, и с ними обязательно нужно что-то сделать, потому что их кто-то где-то может не принять. Нет, это неправда, люди могут не волноваться. Никакой необходимости в срочной замене купюр нет, нет такого требования», – приводит слова Храпуновой радио Sputnik.

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Некоторые злоумышленники, наоборот, пользуются недоверием пожилых людей к непривычным купюрам, продолжила она.

«Когда были введены в оборот банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, люди старшего возраста опасались их брать, они старались обменять их на другие купюры. И здесь еще одна зона риска. Мошенники могут стоять у банкоматов и предлагать пожилым людям обмен. Там могут быть разные легенды, например, что им надо обменять мелочь на более крупную купюру. И люди старшего возраста, которые скептически относятся к новым банкнотам, могут разменять, допустим, новую тысячу на купюры по 500-100 рублей: на самом деле они при этом обменяют качественную банкноту на подделки», – сказала Храпунова.