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Михаил Ведерников: Наш долг — сохранять память о безвинных жертвах фашизма

В Псковской области 22 октября, в региональный День памяти жителей деревень, сожженных немецко-фашистскими захватчиками, вспоминают жертв неоправданной агрессии против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, в том числе трагедии в деревне Ланева Гора Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: глава Великолукского района Алексей Кузьмин / Telegram

К жителям Псковской области в этот день обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что на территории Псковщины за годы оккупации уничтожено более 5 тысяч деревень — все это результат бесчинств нацистских преступников. Беда коснулась каждого района области, жертвами фашистов становились младенцы, дети, женщины и старики.

«В деревнях Санники и Малиновка Великолукского района были замучены и сожжены 385 человек, в деревне Замошье Плюсского района — 107 человек, в том числе 40 детей; в деревне Сеглицы 33 человека сожжены заживо, 25 детей утоплены в колодце. Этот скорбный список можно продолжать очень долго», — обратил особое внимание губернатор.

Многие деревни не были восстановлены, на месте некоторых из них установлены памятники и обелиски. Все это для новых поколений, кто должен знать о том, что когда-то здесь кипела жизнь, прерванная фашистскими захватчиками.

«Более 70 тысяч мирных жителей Псковской области погибли, так и не увидев Победы. Мы не имеем права забыть то горе и нечеловеческие испытания, через которые прошли наши деды и прадеды. Наш долг — сохранять память о безвинных жертвах фашизма, о героях и защитниках нашей Родины. Вечная память и слава всем погибшим в годы Великой Отечественной войны!» — отметил Михаил Ведерников.

В муниципальных образованиях Псковской области организованы и запланированы десятки мероприятий, приуроченных к памятной дате. Так, накануне состоялся слет юнармейских отрядов Псковского района — участники молодежного движения почтили память жертв трагедии в Ланевой Горе. В продолжение прошла церемония вступления школьников в ряды Юнармии, организована работа интерактивных площадок, состоялась патриотическая концертная программа.

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Библиотеки и учреждения культуры организовали тематические встречи, а также книжные выставки. В частности, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова проводит на своем сайте представление краеведческой литературы, по 31 октября в Пушкиногорской центральной районной библиотеке проходит выставка «И помнить страшно и забыть нельзя». Специалисты культурно-досугового комплекса Новосокольнического района по 27 октября проводят цикл книжно-иллюстративных выставок «Всенародная боль и память».

В Борковском клубе-библиотеке Великолукского района расскажут о трагедии, произошедшей в деревне Хмелище, все желающие смогут возложить цветы к мемориалу в память о жертвах — от рук фашистов погибли 29 человек, в том числе 10 детей.

В понедельник, 23 октября, в ряде образовательных учреждений занятие из цикла «Разговоры о важном» будет посвящено теме «Памяти Красухи посвящается».

В правительстве отметили, что 22 октября 1943 года карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района вместе с жителями. Таким образом, фашисты мстили псковичам за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона. Было расстреляно около 60 мирных граждан, в основном женщины и дети.

Региональная памятная дата установлена в 2022 году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Также в Пскове открыт Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах. Он располагается на цокольном этаже дома №3 по улице Ленина, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД» и следственная тюрьма. Экспозиция рассказывает о тех зверствах, которые устраивали немецко-фашистские захватчики на территории Псковщины.

При поддержке правительства Псковской области в регионе была организована акция «Сожженные, но не забытые» - представители поисковых отрядов получили возможность изучить архивные документы, чтобы установить местоположение сожженных фашистами деревень.