Общество

«Зенча-Псков»: возрождение завода и конкурс стартапов

100 тысяч рублей и возможность реализовать свой замысел получит победитель конкурса стартапов. Его объявил завод «Зенча». Предприятие вышло обновленным из непростого периода и вновь запускает производство на новом месте. Псковская Лента Новостей узнала подробности.

Сердце завода

Оператор станков с ЧПУ Алексей Деточенко проводит дни в заводском цеху, сосредоточенно погрузившись в тома технической документации. Станки рядом с ним молчат. Его задача — изменить это. Сделать так, чтобы сердце предприятия вновь ритмично забилось.

Станок — не только мощная многотонная махина, но и, на удивление, нежное устройство, требующее к себе бережного отношения. У каждого специфические требования к энергопитанию, к свободному пространству вокруг, а особенно к поверхности, на которой он будет работать.

«Представьте себе дырокол, - предлагает Алексей и показывает на один из агрегатов. - Здесь похожие процессы, но внутрь мы кладем лист не бумаги, а металла, станок в нем пробивает отверстия разной формы, какая запрограммирована. Такая в нем сила и мощь. Запустить станок нужно грамотно, чтобы с началом его работы все вокруг не развалилось, включая здание, где он стоит».

Заново запускать на «Зенче» станки потребовалось после вынужденного двухгодичного простоя предприятия. В 2021 году Псковская Лента Новостей подробно рассказывала о беде, в которую попал коллектив завода. В один не очень прекрасный августовский день пропуска сотрудников оказались заблокированы, а проходную перекрыли крепкие люди в форме. Все это стало следствием проблем бывшего собственника, потерявшего завод из-за долгов. Оказалось, что продавать завод он не имел права, и когда начал банкротиться, суд включил предприятие, принадлежащее уже новому владельцу, в общую конкурсную массу.

Все два прошедших года юристы бились над возвращением имущества. Процессы еще идут, однако постепенно оборудование удается истребовать из чужого незаконного владения. В том числе, высокоточные импортные станки Amada и Haas. Аппараты не просто дорогостоящие — их в новой экономической реальности попросту не достать.

Производственную площадку готовят к открытию на новом месте. Его подобрали в Любятово, на улице Новгородской. Планы громадные, в том числе, строительство новых цехов. Перспектива хоть и обозримая, но отдаленная. Сейчас на первом месте — запуск станков, возобновление производства. После всего, что приключилось, предстоящая работа — дело техники.

«Если убрать весь негатив, за эти два года коллектив набрался огромного опыта», - констатирует директор «Зенчи» Алла Иванова.

Костяк сотрудников прожил все трудности вместе с предприятием. Пришла пора полученный опыт прикладывать к развитию производства.

В прошлой линейке продукции была бытовая электрическая плитка и электрообогреватели. К сожалению, оборудование для их изготовления «зависло» на старом месте. В связи с этим Алла Иванова сокрушается, что могли бы, но не сумели помочь своей продукцией новым регионам. Однако смогут быть полезными Родине на другом остро актуальном направлении — в сфере электроники. После перезапуска решено развивать SMT-направление, связанное с выпуском оборудования для технологий поверхностного монтажа. В первую очередь, это принтеры для печати на платах и шкафы сухого хранения. Товар штучный, каждая единица под заказ. Сфера применения — от частных мастерских, занимающихся ремонтом компьютерной техники, до лабораторий в НИИ.

Необходимость подобной продуктовой группы для тех, кто выпускает отечественную электронику, подтверждает тот факт, что в течение вынужденного двухлетнего простоя покупатели регулярно и с большим нетерпением спрашивали, когда возобновится производство. Если бы все шло благополучно, псковские предприятие могло бы еженедельно получать новые заказы в сфере электроники.

Все два года, пока одни бились в судах, другие дорабатывали техническую документацию, чтобы не отстать от веяний времени. Финансировала разработки столичная управляющая компания, владеющая заводом. Теперь она же выделяет финансирование для победителей конкурса стартапов в SMT-направлении, который объявляет завод.

Конкурс

Идея конкурса родилась от осознания двух фундаментальных вещей. Первая: качество специалистов в провинции ничем не уступает столичному уровню. Гендиректор Алла Иванова, переехавшая в Псков из Москвы в 2020-м году, говорит, что только благодаря коллективу удалось сохранить производственный потенциал. И признает, что в столице такая сплоченность сотрудников на переживающем бурю предприятии, была бы невозможна.

«Насколько у нас отзывчивые люди! В большей степени я в Пскове осталась из-за них, - с благодарностью говорит Алла Иванова. - У нас даже не команда — семья. В буквальном смысле, у одной муж в личное время ездил по делам завода, у другого бабушка мне звонит, интересуется нашими делами. Хотя все были вольны уйти, найти себе другую работу, жить без потрясений. Но они остались, и мы вместе доказали свое право продолжать работу».

Вторая причина объявить конкурс: желание внести свой вклад в общее дело в более широком понимании — в развитие российской промышленности. И ужас от одной мысли о том, что где-то вырос новый Ломоносов, но не имеет производственной базы для своих разработок. «Зенча» готова такую базу предоставить.

На конкурс ждут заявки от тех, кто имеет собственные идеи по созданию продуктов в сфере SMT-производства, включая наработки связанные с импортозамещением. Наличие опыта не важно.

Три победителя получат денежные призы в 100, 80 и 50 тысяч рублей, а также возможность заключить контракт с заводом и стать мозговым центром нового проекта, то есть претворить свою идею в жизнь, наладив массовый выпуск. Если достойный идей окажется больше трех, их авторы также получат финансовое поощрение и предложения о сотрудничестве.

«Ждем тех, кто горит своей идеей и готов зажечь ею окружающих, - описывает Алла Иванова потенциальных участников конкурса. - Со своей стороны готовы делиться опытом, предоставить производственные мощности. Особенно хотелось бы облегчить жизнь молодым людям и девушкам после университета, чтобы не получилось так, что они со своими идеями побьются в закрытые двери и, не получив отклика, погаснут или уедут из региона».

Телефон для справок по участию в конкурсе: 8 968 539 23 69, Алла Алексеевна Иванова.

Пока Алексей Деточенко в цеху прилаживает станки к новому месту, фоном из радиоприемника льется песня «Арии» со словами: «Грош тому цена, кто устал и дремлет у окна. Кто сказал: "Борьба напрасна, зло сильней добра?" Кто сказал: "Спасайся, вот нора?" Путь тяжел, но цель прекрасна».

На «Зенче» многое могли бы рассказать про тяжелый путь. Но предпочитают вместо жалоб идти к прекрасным целям. На дороге в Любятово, где обосновался завод, городские власти недавно сняли асфальт. Будут на старое основание укладывать новое покрытие, современное и качественное. Все, произошедшее с «Зенчей» в последние два года, очень напоминает такие дорожные работы. Завод обладает стабильной базой — производственным ядром, научными разработками, высококлассными специалистами. В ближайшее время она будет дополнена свежими идеями и притоком новых кадров.

Отчасти, можно сказать, что в Пскове появится новый завод. Только название сохраняется прежнее — «Зенча». Звучное слово означает наивысшую точку солнечного зенита. Предприятие вновь устремилось ввысь, чтобы занять свое законное место на промышленном небосклоне.

Юлия Магера

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