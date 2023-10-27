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Общество

Исполнилось 95 лет со дня рождения известного псковского краеведа Натана Левина

27.10.2023 07:00|ПсковКомментариев: 1

95 лет со дня рождения известного краеведа, почетного гражданина города Пскова Натана Левина исполнилось сегодня, 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

«Я, Левин Натан Файвесович (на работе для упрощения отчество произносят – Феликсович) родился в г. Пскове 27 октября 1928 года», - эта строка из автобиографии известнейшего псковского краеведа Натана Левина. Документ был составлен в сентябре 1987 года.

«Его отец – Файвес Вениаминович - жил в Пскове с 1918 года. Слыл прекрасным дамским портным и закройщиком. Мама – Сарра Самуиловна – умерла, когда сыну еще не было и 10 лет. Спустя год отец женился на ее сестре – вдове своего родного брата. Это чудо, что семье Левиных удалось уехать из Пскова в первые дни войны. 5 июля 1941 года глава семейства с супругой и сыном отправились в Ульяновск. Там Левины прожили до июня 1945 года. Вернулись в Псков. Древний город лежал в руинах. Всем миром восстанавливали его, воссоздавали былую красоту. А в 1946 году Натан окончил школу с золотой медалью», - рассказали в госархиве.

«Знал ли кто тогда, что через пару лет в этом мальчишке проснется искренняя, жадная любовь к истории, да такая, что по его стопам пойдут сотни псковичей, молодежь будет перечитывать его публикации в местных газетах и журналах, педагоги истории с восторгом будут слушать его выступления и искать публикации его исследований. Он умел влюблять в историю, ценить ее, с уважением относиться к тем, кто является носителем памяти о прошлом. Он был воином, стоявшим на защите исторической памяти нашего края!» - подчеркнули архивисты.

Натан Левин в юные годы. Источник: Государственный архив Псковской области

Высшее образование Натан Левин получил на юридическом факультете Ленинградского университета, а второе высшее - в Ленинградском финансово-экономическом институте. С 1951 года занимался юридической и хозяйственной деятельностью в Пскове.

С 1970 года вёл активную краеведческую деятельность. Опубликовал более 600 статей в местных периодических изданиях, благодаря которым жители города Пскова с каждым годом узнавали много интересного о родном городе. Автор альбомов «Псков на старых открытках» (4 выпуска), «Император Николай II в Пскове», книг - «Страницы истории псковского городского телефона», «Порхов и его уезд», «Храмы и монастыри губернского Пскова», «Святыни и древности Псковского уезда», «Из истории псковских немцев», а также «Псковского краеведческого календаря» (3 выпуска). Участвовал в подготовке «Псковского биографического словаря», «Псковской энциклопедии» и других изданий. В 2008 году (к 1105-летию первого упоминания Пскова в летописи) Натан Левин совместно с Историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василёва подготовил сборник биографий Почётных граждан Пскова. По инициативе Натана Левина в Пскове установлены мемориальные доски поэту Яну Райнису, патриарху Тихону, писателю Вениамину Каверину, пушкинисту Аркадию Гордину.

Натану Левину было доверено составление исторического обоснования ходатайства о присвоении Пскову почётного звания «Город воинской славы». Натан Левин внесён в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова», а также награждён медалями «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», «За заслуги перед Псковом», «Меценат столетия». 11 июля 2008 года Натану Левину было присвоено звание «Почётный гражданин города Пскова».

Натан Левин был активным членом Клуба псковских краеведов при Псковской областной универсальной научной библиотеки. На заседаниях общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове всегда проявлял активную жизненную позицию.

На протяжении многих лет являлся членом Попечительского совета историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва. Участвовал во всех делах и начинаниях библиотеки, связанных с именем краеведа, почётного гражданина города Пскова Ивана Василёва - восстановление его могилы на Дмитриевском кладбище, в проведении Василевских чтений и участие в них с докладами, в создании указателя перечня исследовательских работ и публикаций И. И. Василева совместно с библиотекой.

Ушел из жизни Натан Левин 10 июля 2017 года. Захоронен на Дмитриевском кладбище в Пскове.

 

20 июля 2018 года была установлена памятная доска Натану Левину на фасаде дома №14 по Рижскому проспекту, где он жил и трудился.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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