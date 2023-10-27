Общество

Апелляция обязала «Евро-Керамику Печоры» выплатить почти 640 млн рублей в бюджет

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Псковского области о взыскании с ООО «Евро-Керамика Печоры» 637 млн 572 тысячи рублей в бюджет РФ по иску ФНС России.

«Решение Арбитражного суда Псковской области от 22 мая 2023 года по делу № А52-434/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Евро-Керамика Печоры" и конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ЕвроКерамика" Кравченко Сусанны Борисовны – без удовлетворения», - говорится в решении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

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Напомним, 22 мая Арбитражный суд Псковской области признал ООО «Евро-Керамика Печоры» (ОГРН: 1136032000026, ИНН: 6015006856) и ООО «Евро-Керамика» (ОГРН: 1036001702043, ИНН: 6015006694) взаимозависимыми лицами. Он постановил взыскать с общества с ООО «Евро-Керамика Печоры» в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ задолженность в сумме 637 572 897 рублей 34 копеек, включая недоимку по налогам в размере 408 152 108 рублей, пени в сумме 223 155 079 рублей 34 копеек, штрафы в размере 6 265 710 рублей. Также постановил взыскать с ООО «Евро-Керамика Печоры» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 рублей.