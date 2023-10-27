Псковский Фонд инвестразвития одобрил займ великолукскому производителю тротуарной плитки

Экспертный совет Фонда инвестиционного развития Псковской области одобрил предоставление льготного займа индивидуальному предпринимателю С. М. Липатову, который будет направлен на развитие производства мелкоштучных бетонных изделий в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале Фонда.
Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
«Реализация проекта позволит ускорить оборот технологической тары, увеличить скорость и качество сборки готовой продукции, улучшить возможности ее транспортировки, что, в свою очередь, обеспечит компании дополнительные объемы производства и реализации», – рассказали в Фонде.
Заем будет предоставлен под 1% сроком на 7 лет.
Ранее инвестор был профинансирован и получил льготный заем из Фонда развития промышленности Псковской области на реализацию инвестпроекта по созданию производства мелкоштучных бетонных изделий: тротуарной плитки и бордюра.