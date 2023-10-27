Общество

Псковская область по нацпроекту получила высокотехнологичное медицинское оборудование

В Псковскую область по нацпроекту «Здравоохранение» продолжает поступать высокотехнологичное медоборудование. С начала года уже закуплено, поставлено и введено в эксплуатацию 8 единиц специализированной техники, общая стоимость которой составляет более 40 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В Пушкиногорскую межрайонную больницу поставлен цифровой рентген стоимостью 11,4 млн рублей, на котором теперь ежедневно проводят 15–20 исследований.

Дедовичская районная больница пополнилась цифровым флюорографом и системой эндоскопической визуализации. Порховская межрайонная больница — передвижным рентген-аппаратом.

Псковская городская поликлиника получила универсальную систему УЗИ, ультразвуковую неинвазивную систему исследования сосудов, два фиброскопа.

До конца года еще будут поставлены рентген-аппарат, флюорограф и маммограф для Псковской городской поликлиники, а также маммограф для Струго-Красненской межрайонной больницы.