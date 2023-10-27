Общество

О земляных работах в центре Острова рассказал Дмитрий Быстров

Работы по благоустройству площади и сквера имени Клавдии Назаровой в Острове проводятся в рамках завершения проекта и исполнения гарантийных обязательств. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«Сегодня в мой адрес были обращения обеспокоенных граждан относительно работ в центре города Острова, считаю необходимым пояснить ситуацию. В настоящее время на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой выполняются работы по завершению благоустройства конкретного участка в рамках проекта "Блики времени". Подрядчик – ООО "ЦОИС". Дело в том, что заключённый в 2022 году контракт в срок исполнен не был, так как у подрядчика осталась невыполненная часть работ по устройству дренажной системы, а также гарантийные обязательства по укладке тротуарной плитки», - рассказал глава муниципалитета.

Таким образом, действующий контракт не закрыт, пока необходимый объём работ не будет выполнен, подчеркнул он. Завершение данного контракта по соглашению с Минстроем России запланировано на ноябрь 2023 года. ​

«Выполнение комплекса мер, связанных с водоотведением, в настоящее время продиктовано наступлением погодного периода, когда определяется максимальный уровень насыщения грунта ливневыми и грунтовыми водами. Поэтому сейчас такие работы наиболее эффективны», - объяснил Дмитрий Быстров.

«Подчеркну, что все земляные работы в рамках исполнения проекта, который получил положительное заключение государственной экспертизы, проводились в соответствии с заключённым со специализированной организацией договором на археологическое наблюдение», - резюмировал глава Островского района.