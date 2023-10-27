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Общество

Работу над тремя муниципальными томами проверила редколлегия проекта «Солдаты Победы»

27.10.2023 22:45|ПсковКомментариев: 0

Заседание областной редколлегии многотомника «Солдаты Победы» состоялось в правительстве региона под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Пскове завершается работа над 9-м томом книги «Солдаты Победы». В настоящее время муниципальная редколлегия сверяет данные, устанавливает места захоронения более 200 ветеранов. Секретарь областной редколлегии Николай Никитенко посоветовал объединить усилия с Псковским, Островским, Палкинским и Печорским районами, чтобы быстрее завершить работу.

После завершения сверки останется уточнить количество выпускаемых экземпляров и подписать псковский городской том в печать.

Планируется, что следующим томом книги «Солдаты Победы» станет издание с материалами из Опочецкого района. Муниципальной редколлегии рекомендовали усилить контроль над исполнением намеченных мероприятий в установленные сроки.

Также в ходе мероприятия заслушан доклад о подготовке Пушкиногорского тома. В нем будут увековечены имена порядка 900 участников Великой Отечественной войны — по всем заполнены единые учетные карты и подготовлены статьи, но они требуют корректировок. Районные специалисты также подготовили более 300 фотографий.

Редколлегии Пушкиногорского района рекомендовали активнее работать с архивами и Социальным фондом России, чтобы уточнить данные об участниках войны. Также специалистам предстоит набрать больше фотоматериалов, доработать вступительную статью.

В завершение участники редколлегии обсудили организацию работы над изданием, посвященным участникам боевых действий в Афганистане. Для координации работы в ноябре планируется провести семинар, участие в нем примут ответственные за сбор материалов в каждом районе.

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти».

Проект призван увековечить память о тех, кто вернулся к родным и близким с Победой. Это люди фронтового поколения, которые в борьбе с фашизмом отстояли свободу страны, а затем принимали участие в восстановлении разрушенных городов и сел Псковщины.

В первые два тома вошли материалы о двух тысячах участниках войны, которые здравствовали на 1 апреля 2013 года. Третий том рассказывает об участках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящен воинам из Дновского района, седьмой — из Себежского, восьмой — из Островского района.

Источник: Псковская Лента Новостей
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