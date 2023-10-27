Общество

В Псковской области зарезервируют 100 млн рублей для финансирования расходов на разработку ПСД

100 млн рублей будет зарезервировано на следующий год для финансирования расходов муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«В районах это один из самых болезненных вопросов. Зачастую муниципалитет готов и стремится принять участие в нацпроектах и госпрограммах, но не может этого сделать из-за отсутствия средств на подготовку проектной документации. Суммы требуются серьёзные, без помощи региона этот вопрос не решить. Поэтому вместе с Александром Алексеевичем Котовым приняли решение сформировать резерв, откуда будем выделять финансирование в порядке обоснованности и необходимости проведения мероприятий», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что это позволит районам активнее участвовать в различных федеральных проектах, конкурсах и программах.