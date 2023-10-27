Общество

Как правильно подготовить дачные постройки к зиме, рассказали в Госдуме

Как правильно подготовить дачные постройки к зиме, чтобы не произошло разрыва коммуникаций и пожара, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Слейте воду из системы водяного отопления, бочек, кранов и труб обязательно просушите их, чтобы нигде не застаивалась вода, иначе в морозный день она замерзнет и разорвет батареи. Сливные краны стоит оставить открытыми в нижних точках, чтобы вода вышла самотеком», - сообщил Гаврилов РИА Новости.

Также он отметил, что если нет планов приезжать на дачу всю зиму, можно залить в систему антифриз - он не замерзнет и смажет отопительную систему. Если в СНТ есть общий уличный водопровод, то в день выключения воды в поселке необходимо открыть уличные краны, чтобы зимой не разорвало трубы, сообщил депутат.

«Если в ваши планы весной не входит замена лопнувшего в морозы унитаза, слейте воду из смывного бачка и отчерпайте из перелива, а отверстие закройте пустой пластиковой бутылкой. Правильно отключите септик», - заявил Гаврилов.

Также он предложил слить воду из системы скважины, чтобы не вышли из строя насосы. Если же скважина с кессоном и оборудование водоочистки расположено в кессоне, не забудьте утеплить на зиму крышку кессона для сохранения в рабочем состоянии всех фильтров системы очистки, добавил он.

«Если на даче используется газовый баллон, то его можно оставить на даче, потому что от холода газ сжимается и целостности баллона ничего не грозит. Главное, необходимо закрыть вентиль и отключить баллон от плиты», - сообщил Гаврилов.

Также следует выключить все электроприборы и электричество, иначе перебои в электроснабжении могут стать причиной пожара, добавил политик.

«Хотя, конечно, лучше всего в дом приезжать и протапливать его, так как если зимой не приезжать и не протапливать дом, то он может промерзнуть. Из-за перепада температур образуется конденсат, который способствует разрушению отделочных материалов. Из-за плохой теплоизоляции возникает сквозняк, зимой на стеклах будет появляться конденсат, а вместе с ним – грибок и плесень», - сообщил Гаврилов.