Общество

Более 800 кг мясной продукции изъял псковский Роспотребнадзор в ходе проверок с начала года

1256 проб мясной и птицеводческой продукции по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям исследовано сотрудниками Роспотребнадзора по Псковской области за 9 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям выявлено в 6,5% проб, по физико-химическим показателям в 8,9% проб. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий проинспектировано мясной, птицеводческой продукции в количестве 12 тонн.

Как уточнили в ведомстве, проб, неудовлетворительных по санитарно-химическим, паразитологическим показателям не выявлено. Наличие ГМО, превышение по содержанию антибиотиков, радиоактивных веществ в исследованных пробах продукции не обнаружено.

По результатам проверок несоответствующая установленным требованиям мясная, птицеводческая продукция изъята из оборота в количестве 13 партий общей массой 888 кг.

Наиболее частыми нарушениями законодательства являются: нарушение условий хранения и сроков годности мясной продукции; отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции; реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

За выявленные нарушения по результатам проверок виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Контроль за качеством и безопасностью мясной и птицеводческой продукции, реализуемой на потребительском рынке Псковской области продолжается.