Общество

Псковская компания «Евродом» одной из первых вывела свои товары на маркетплейсы через платформу InSales Сбера

На базе платформы InSales, 80% которой принадлежит Сбербанку, предприниматели могут легко и эффективно запустить онлайн-бизнес и управлять им: создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах и других электронных витринах. Таким образом, InSales становится единым окном в e-commerce для компаний, которые хотят с минимальным порогом входа организовать каналы онлайн-торговли и существенно увеличить свои продажи за счёт комплексной дистрибуции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

«Цифровые технологии активно внедряются во все сферы бизнеса, расширяя потенциал продвижения различного вида услуг и товаров. Экспертиза Сбера по выходу на платформу InSales отвечает современным потребностям бизнеса в цифровой трансформации. В первую очередь мы ориентируемся на работу с клиентами среднего и малого бизнеса. ООО "ЕвроДом" – наш первый партнер в Псковской области по запуску продаж на маркетплейсе через платформу по управлению онлайн-торговлей InSales. Компания является официальным представителем завода Torex в городе Пскове и области», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Фото: пресс-служба Сбера

«Тренд на онлайн-шоппинг усиливается буквально с каждым днем. Вместо стандартного похода по магазинам псковичи все чаще предпочитают приобрести товар, не выходя из дома. Мы увидели необходимость в организации продаж на маркетплейсах. Однако самостоятельный выход в e-commerce требует серьёзных компетенций, временных и финансовых затрат. Сотрудничество с экспертами Псковского отделения Сбера по работе на платформе InSales позволило нам решить эту проблему и уже сегодня стальные двери Torex можно купить на онлайн-площадке Мегамаркета. Стальныe двери Torex производятся из современных материалов и соответствуют мировым стандартам. Качество продукции подтверждают премии "Марка №1 в России" и "Всероссийская марка. Знак качества XXI века"», - рассказал директор ООО «Евродом» Алексей Нарбеков.

Платформа InSales берёт на себя все основные технические задачи интернет-предпринимателя, включая разработку дизайна и контента сайта, администрирование, управление запасами и заказами, коммуникации с клиентами, интеграцию доставки и платёжных решений, продвижение.