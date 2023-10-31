Общество

Скандально известное отделение Почты России возобновило работу в дновской деревне

Отделение Почты России начало работать в деревне Большое Юрково Дновского района. Об этом глава района Михаил Шауркин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

Должность начальника почтового отделения занимает Анжелика Антонова, а почтальона - Лилия Третьякова.

«Напомню, это почтовое отделение прекратило свою работу летом 2021 года. И с тех пор было не найти сотрудника. К тому же большой проблемой являлся пол в помещении почты», - отметил Михаил Шауркин.

За замену пола взялись волонтеры, которым районные власти оказали посильную помощь в материалах и инструменте. В итоге к лету 2022 года пол на почте в Юрково был заменён, но сотрудников было так и не найти.

«Сейчас настроение у работников позитивное, они надеются уже совсем скоро в полной мере приступить к исполнению своих профессиональных обязанностей. Сегодня планируется доставить в Большое Юрково товары для распространения - периодику, продукты, канцтовары. Первые посетители здесь уже были. Они рады тому, что снова в населенном пункте есть почтальоны, которые и пенсию доставят, и оплату за коммунальные услуги примут», - заметил Михаил Шауркин.

Проблемы, которые предстоит решить на почте, ещё есть, добавил глава района. «Но главное, что появились люди, которые хотят работать. Пожелаем им успехов!» - заключил он.

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Напомним, в 2021 году жители деревни Юрково Дновского района предложили гендиректору Почты России переехать в деревню и поработать за 10 тысяч рублей в месяц.