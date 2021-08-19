Общество

Жители дновской деревни предложили гендиректору Почты России поработать за 10 тысяч рублей в месяц

Жители деревни Юрково Дновского района предложили гендиректору Почты России поработать за 10 тысяч рублей в месяц.

В этом населенном пункте Псковской области отделение почты находится под угрозой закрытия: сотрудники увольняются, не выдерживая нагрузки и маленькой зарплаты. Жители Юрково объединились и написали официальное письмо генеральному директору Почты России, предложив поработать в их деревне.

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Что их вынудило пойти на такой шаг, и действительно ли на почте нечеловеческие условия работы, разбирался «МК в Пскове».