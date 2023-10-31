Общество

Псковская станция скорой помощи за два месяца приняла на работу более 20 фельдшеров

22 молодых специалиста пришли работать на Псковскую станцию скорой медицинской помощи в августе-сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Все 22 молодых специалиста являются выпускниками Псковского и Великолукского медицинских колледжей, более чем у половины был заключен целевой договор с Псковской станцией скорой помощи.

Шесть фельдшеров, которые трудоустроились в районы области, стали участниками программы «Земский фельдшер» и получили федеральные выплаты и дополнительные из средств бюджета Псковской области.

На «Центральную» станцию пришли работать 9 человек, на подстанцию «Великолукская» - 7, ещё 6 на посты в районах Псковской области: два фельдшера на «Островский» пост и по одному на «Локнянский», «Пустошкинский», «Новосокольнический», «Печорский» посты.

Ранее сообщалось, что шесть молодых специалистов пришли работать в Псковскую детскую городскую поликлинику с июня по октябрь.