Псковская «Фармация» закупает лекарства на 30 млн рублей

Поставку лекарственных препаратов заказало государственное предприятие Псковской области «Фармация», начальная цена контракта составляет 29 597 446 рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Как указано в аукционной документации, закупка проводится в целях реализации отпуска лекарственных препаратов для нужд лечебных, лечебно-профилактических и иных организаций, имеющих право на осуществление лечебной и фармацевтической деятельности, а также в целях доведения до граждан (в том числе отдельных категорий) РФ, проживающих или пребывающих на территории Псковской области или иных административно-территориальных округах.
Всего предстоит поставить:
Итоги аукциона подведут 21 ноября.