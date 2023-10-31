Общество

Кафе-квадросфера откроется в аэропорту Пскова

Кафе-квадросфера «Роял Линен» отроется в международном аэропорту имени княгини Ольги в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото: Туристский информационный центр Псковской области

Новое кафе появится в «чистой зоне» (зал ожидания вылета) в аэропорту Пскова. Оно будет размещаться в отдельном помещении, под квадросферой, где будут установлены сидячие места и столики.

Планируется, что в кафе «Роял Линен» можно будет приобрести лёгкие закуски, чай, кофе, тонизирующие напитки.