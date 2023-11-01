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Общество

Оздоровление водных объектов в Псковской области Михаил Ведерников обсудил с Виктором Мусатовым

01.11.2023 20:50|ПсковКомментариев: 0

Участие Псковской области в нескольких проектах по оздоровлению водоемов губернатор Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым во время рабочей встречи в среду, 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Одно из направлений — мероприятия федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В 2023 году ведутся работы на Псковско-Чудском озере — на это выделено более 55 млн федеральных средств. Виктор Мусатов отметил, что очистка ведется ритмично, все планируется выполнить до конца ноября.

«Прогноз оптимистичный, даже несмотря на то, что значительный урон работам нанесли ураганные ветры — рвало трубопроводы, ломалась техника. Понадобилось время, чтобы все восстановить», — доложил Виктор Мусатов.

Работы на реке Пскове должны были начаться в 2024 году, но по решению правительства РФ первая часть финансирования поступила в регион в сентябре — на 4 млн рублей подготовительные работы будут выполнены до конца года, порядка 28 млн рублей — средства на дноуглубление в 2024 году. До 7 ноября планируется заключить договор с подрядчиком. В общем предполагается расчистить 7 км реки.

«Река Пскова — объект очень непростой, много ограничений по работе здесь. Мы проводили обследование русла, но всю сложность специалисты поймут только тогда, когда приступят к делу. Поэтому чем раньше мы начнем, тем лучше», — заметил Виктор Мусатов.

Также в Псковской области с 2007 года ведется оздоровление водных объектов за счет федеральных субсидий. За это время расчищено 26 участков водных объектов общей протяженностью почти 70 км — в Пскове, Великих Луках, Острове и других населенных пунктах. Установлены водоохранные и прибрежные защитные полосы на 30 водных объектах протяженностью 4,3 тыс. км, береговая линия — 3,3 тыс. км. Общий объем финансирования превысил 360 млн рублей.

Отдельно председатель комитета выделил дноуглубление реки Великой на территории Пскова — это позволило снизить негативные последствия от паводков для населения и объектов культурного наследия. Специалисты сделали на дне реки пять прорезей до 50 метров шириной и до 5 метров глубиной. Последние паводковые периоды благодаря этому прошли без серьезных происшествий.

«Аналогичную работу планируем провести на реке Утроя в Пыталовском районе. Здесь с высокой периодичностью происходят серьезные подтопления», — заметил Виктор Мусатов.

Михаил Ведерников спросил, как организована работа по определению объектов для включения в единый водный федеральный проект, инициированный президентом России.

Обследования в Псковской области прошел 21 объект, из них критериям проекта соответствуют 6 — река Великая в пределах Опочки, река Пачковка в районе Печор, озеро Малое Усвятское, Теплое озеро, реки Гдовка и Каменка. Все водоемы — места обитания ценных видов рыбы, они пользуются популярностью у жителей, а также находятся в зонах объектов культурного наследия, исторических поселений и особо охраняемых объектов.

Работы будут распределены с 2025 по 2030 годы, общий необходимый объем финансирования — около 350 млн рублей.

«Состоянию водных объектов мы уделяем и будем уделять особое внимание. Расчистку и оздоровление водоемов проводить необходимо, это важно для экологии региона и его жителей», — заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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