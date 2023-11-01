Общество

Псковских курсантов познакомили с буднями конвоиров

Выездное практическое занятие по дисциплине «Организация конвоирования» с курсантами выпускного курса провел старший преподаватель кафедры организации режима Псковского филиала университета ФСИН России Дмитрий Иконников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В ходе занятия состоялась встреча обучающихся с заместителем начальника отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Владимиром Савельевым. Курсанты познакомились с организационно-правовыми основами работы подразделения, узнали об особенностях несения службы конвоя и тактике обращения с осужденными.

Обучающимся продемонстрировали специальный транспорт для перевозки осужденных и действия караула при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах. Показательная тренировка с участием служебных собак произвела большое впечатление на курсантов, отметили в вузе.

В завершение выездного практического занятия курсанты побывали в музее отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области. «Экспонаты музея красноречивее всяких слов рассказывают о буднях подразделения, сотрудники которого не раз доказывали свой профессионализм», - добавили в пресс-службе.