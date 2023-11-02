Общество

Комплексную тренировку провели для дружинников пыталовского филиала. ФОТО

Комплексную тренировку провели для членов пыталовского филиала отряда «Дружина» на войсковом стрельбище «Дубровка» в Псковской области 2 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дружинники прошли подготовку по оказанию первой медицинской помощи при травмах и ранениях, а также научились проводить неотложные реанимационные мероприятия.

Также им рассказали о средствах индивидуальной защиты и порядке их использования. Завершилось тренировка занятием по огневой подготовке. Дружинники обсудили материальную часть по части обращения со стрелковым оружием на примере АК-47М, потренировались в стрельбе лежа, с колена и стоя. Также им напомнили правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Напомним, отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» создан по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в июле 2023 года. Добровольцы пройдут практический блок обучения, включающий в себя занятия по вопросам территориальной обороны, государственной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасностью, защиты населения и территорий области от ЧС, преодоления последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф.

Смотрите также Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» начал действовать в Пскове

Также сформирован перечень мероприятий по изучению военно-исторического наследия Отечества, традиций и основ национальной политики, многонациональной культуры. Планируется обеспечение «Дружины» специализированной формой и автомобилями.