Общество

Заявки в отряд «Дружина» в Псковской области подали более 1000 человек

Заявки в отряд «Дружина» в Псковской области подали уже более 1000 человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы не можем не принимать во внимание возможную деятельность диверсионно-разведывательных групп в окружении военных или гражданских объектов. Такова реальность сегодняшнего дня, и я знаю, что многие из вас это хорошо понимают. Об этом можно судить и по заявлениям в наши отряды "Дружина", заявления подали уже более 1000 человек», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор призвал псковичей проявлять особенную бдительность и отмечать на улицах подозрительных людей и странные автомобили.

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«Нам всем вместе нужно сделать так, чтобы подавляющее большинство жителей были готовы к внештатным ситуациям и знали, как в них себя вести. Это наша стратегическая задача», - подчеркнул глава региона.

Напомним, после атаки беспилотников на международный аэропорт в Пскове заявления на вступление в ряды отряда «Дружина» подали более 200 человек.