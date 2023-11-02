Общество

Михаил Ведерников встретился с избранными главами муниципальных округов

Главное преимущество формирования муниципальных округов — возможность эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для развития территорий. Такое мнение высказал губернатор Михаил Ведерников в четверг, 2 ноября, на встрече с избранными главами восьми новых муниципальных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

По его словам, единый бюджет и отсутствие границ внутри муниципалитета позволят развивать территорию комплексно и равномерно. Кроме того, единый округ позволяет унифицировать действующие регламенты на всю территорию. Например, дизайн-код, правила благоустройства.

В рамках встречи Михаил Ведерников не только поздравил руководителей муниципальных округов с избранием и вступлением в должность, но и обозначил основные задачи на перспективу. В их числе реализация эффективной модели управления и формирование квалифицированного состава муниципальной управленческой команды. Глава региона также особо подчеркнул, что все услуги, консультации, которые граждане на местах получали должны сохраниться в полном объеме.

Новая административная модель, по словам Михаила Ведерникова, позволит снять значительную часть «бумажной работы», что предоставит возможность более тесно, предметно и адресно взаимодействовать с населением. Серия семинаров поможет разобраться, как наиболее эффективно пользоваться инструментами, которые предоставляет муниципальный округ. Губернатор анонсировал и небольшое увеличение заработной платы служащих на вновь созданных территориях.

Важное направление работы на ближайшую перспективу — подготовка бюджетов муниципальных округов, в рамках которой должны быть объединены воедино бюджеты района и поселений. Специалисты финансового блока правительства области и исполнительных органов окажут помощь вновь избранным Главам в формировании главных финансовых документов муниципальных округов.

Еще одна задача — развитие института ТОС. Михаил Ведерников напомнил, что этот инструмент входит в перечень показателей оценки эффективности руководства муниципалитета и муниципальных команд. «В систему ТОС включено около 130 тыс человек. Это целая армия наших союзников и единомышленников», — добавил Михаил Ведерников.

Во время общения с губернатором глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил, что старается вести и наладить прямой диалог с жителями, в том числе в социальных сетях и во время личных встреч. Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев заверил, что максимальные усилия приложит к завершению масштабного комплекса проектов по реконструкции и благоустройству Печор. О готовности активно включиться в работу по развитию муниципалитета заявила и Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова: «Понимаю, какая ответственность легла на мои плечи, оцениваю все трудности и проблемы. Постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие».

«Это наш с вами общий первый шаг. Поэтому, конечно, будем помогать, адресно подходить к возникающим вопросам. Я считаю, что новая административная система управления — это хорошая возможность еще более успешно решать задачи на уровне муниципальных округов», — подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, что по результатам конкурсов окружными собраниями депутатов избраны Главы Новоржевского, Локнянского, Красногородского, Пыталовского, Печорского, Струго-Красненского, Опочецкого, Невельского муниципальных округов. Каждый руководитель после торжественного принятия присяги уже приступил к работе.