Общество

Как не допустить повторения событий в Дагестане, обсудили в Псковской области

Внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Участники совещания рассмотрели вопросы межэтнического и межконфессионального взаимодействия в регионе, а также обсудили работу органов власти с национальными диаспорами и общественными объединениями с целью недопущения межнациональных конфликтов.

Глава региона напомнил: статья 19-я Конституции РФ гарантирует «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения». «В Псковской области не было серьезных проблем в этой части. Тем не менее, нам нужно убедиться, что положения закона соблюдаются и защищаются», — подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам совещания в связи с недавними событиями в Махачкале (Республика Дагестан).

Также был рассмотрен вопрос безопасности топливно-энергетического комплекса Псковской области и исполнение мероприятий по отбору граждан на военную службу по контракту», - заключили в правительстве Псковской области.