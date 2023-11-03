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День открытых дверей пройдет в «Академии слуха» в Пскове, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.
По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру*.
Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?
Чем опасна потеря слуха?
«Не паниковать! Слуховой аппарат может компенсировать потерю слуха», – отметил Дмитрий Книгин.
Современный индивидуальный слуховой аппарат поможет:
С 24 по 26 ноября «Академии слуха» состоится День открытых дверей.
Только три дня будет возможность:
День открытых дверей пройдет по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 35.
Запись по телефонам: 8 (8112) 33-13-17 , 8-800-500-93-94
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
* По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
** Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
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