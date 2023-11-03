Общество

День открытых дверей пройдет в «Академии слуха» в Пскове

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День открытых дверей пройдет в «Академии слуха» в Пскове, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру*.

Как распознать опасную болезнь и вернуться к нормальной жизни? Рассказывает эксперт «Академии слуха» с 10-летним опытом работы Дмитрий Книгин.

Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?

Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка или будильника.

Человек слышит, но не разбирает слова, ему кажется, что другие говорят неразборчиво.

Чем опасна потеря слуха?

Снижение качества жизни: слабослышащему сложно общаться с близкими, он может не слышать и игнорировать сигналы опасности.

Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению качества жизни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и внимания**.

Что же делать, если слух испортился?

«Не паниковать! Слуховой аппарат может компенсировать потерю слуха», – отметил Дмитрий Книгин.

Современный индивидуальный слуховой аппарат поможет:

повысить разборчивость речи даже в сложных ситуациях.

уменьшить влияние шума;

вернуться к нормальной жизни, где есть родные и близкие, и нет пустоты и одиночества.

С 24 по 26 ноября «Академии слуха» состоится День открытых дверей.

Только три дня будет возможность:

Попасть на приём к эксперту с огромным опытом слухопротезирования: на бесплатную консультацию, подбор и примерку аппарата, профессиональную настройку под ваши нарушения слуха;

Приобрести один слуховой аппарат со скидкой до 50% или два слуховых аппарата по цене одного;

Оформить покупку в рассрочку сроком до 18 месяцев, без первого взноса и переплат;

Получить скидку от 66% до 100% скидки на покупку ТВ-помощника для удобного просмотра телевизора.

День открытых дверей пройдет по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 35.

Запись по телефонам: 8 (8112) 33-13-17 , 8-800-500-93-94

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

** Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

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