Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Профориентация школьников
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Теплый дом ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» возрождение
Досуг псковского школьника
ЛОНГРИД проверить здоровье
Экономим на покупках
бизнес-ланчи вкусные обеды
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
как в кино «Первый свадебный»
как не впасть в уныние осенью
Региональные меры соцподдержки
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 03.11.2023 09:000 Ёлки, палки и Мурки 03.11.2023 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» 03.11.2023 12:150 Здание Красного Креста в Пскове отремонтируют изнутри 03.11.2023 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Псковская Telegram-аналитика, волнения в Дагестане и Хэллоуин 03.11.2023 11:461 Сергей Вострецов: Российская духовность отличает нас от жителей других стран 03.11.2023 11:020 Семь подвесных скамеек со снетками заказали для Пскова
 
 
 
Самое популярное 27.10.2023 15:243 Интерактив: Я паркуюсь как ... 30.10.2023 10:265 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе 02.11.2023 20:207 Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области 27.10.2023 10:006 Оперативное вмешательство 30.10.2023 14:372 Полицейские после публикаций в СМИ проверили бар на улице Школьной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия»

03.11.2023 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии – председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова, начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Ведущая Любовь Кузнецова выяснит, как регион будет представлен на выставке-форуме «Россия», какие идеи будут реализованы на стенде региона, будут ли отличаться от соседей по СЗФО, какие достижения Псковская область планирует демонстрировать гостям выставки, чем псковичи планируют завлекать и развлекать гостей регионального стенда. Кроме того, гости студии расскажут, в чем смысл участия региона в такого рода мероприятиях.

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.

Теги: #Подстрочник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 312 человек
03.11.2023, 14:080 10 человек эвакуировали из многоэтажки на улице Ижорского Батальона в Пскове 03.11.2023, 14:030 В Латвии утвердили запрет на автомобили с российскими номерами 03.11.2023, 13:350 Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров 03.11.2023, 13:290 Два квадроцикла нашли псковские таможенники в автомобиле с другой техникой
03.11.2023, 13:180 Управление автодорог Псковской области заказало поставку шести грейдеров 03.11.2023, 13:140 Мужчина в Плюсском районе пришел в полицию и сознался в угоне автобуса 03.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» 03.11.2023, 12:590 Газ впервые придёт в 10 районов Псковской области к 2025 году
03.11.2023, 12:550 Алла Пугачева приехала в Москву на поезде из Пскова 03.11.2023, 12:530 Инструменты работы с «большими данными» Tele2 презентовала малому бизнесу 03.11.2023, 12:370 Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о прохождении отопительного сезона 03.11.2023, 12:320 Последствия излива канализации устраняют на улице Звездной в Пскове
03.11.2023, 12:300 Церемония ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода состоялась в псковской деревне Дуброво 03.11.2023, 12:150 Здание Красного Креста в Пскове отремонтируют изнутри 03.11.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Псковская Telegram-аналитика, волнения в Дагестане и Хэллоуин 03.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 ноября
03.11.2023, 11:590 Пугачева вернулась в Россию и попала на видео у своего подмосковного особняка 03.11.2023, 11:510 Мошенники обманули псковича под видом сотрудников ФСБ и Банка России 03.11.2023, 11:460 Сергей Вострецов: Российская духовность отличает нас от жителей других стран 03.11.2023, 11:390 «Подстрочник»: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия»
03.11.2023, 11:280 В рубель: Испытание ставкой и изобретатели велосипедов 03.11.2023, 11:150 Андрей Турчак: Социальная догазификация — программа нашего президента 03.11.2023, 11:120 Движение транспорта по участку улицы Генерала Маргелова ограничат в Пскове 03.11.2023, 11:020 Семь подвесных скамеек со снетками заказали для Пскова
03.11.2023, 10:530 Андрей Турчак указал на недостаточное информирование о догазификации в Псковской области 03.11.2023, 10:410 «Хайпожоры»: Псковская Telegram-аналитика, волнения в Дагестане и Хэллоуин 03.11.2023, 10:380 Проект ремонта фасада конторы чугунолитейного завода заказали в Пскове 03.11.2023, 10:270 Вопросы догазификации обсуждают в правительстве Псковской области
03.11.2023, 10:160 Псковича задержали за попытку украсть алкоголь из магазина 03.11.2023, 10:150 Дети, книги, два столба 03.11.2023, 10:010 Большинство россиян не знают об истоках Дня народного единства 03.11.2023, 09:490 Нефтяников просят защитить от налога на сверхприбыль
03.11.2023, 09:400 Выставка «Искусство близко» пройдет в торговом центре Fjord Plaza в Пскове 03.11.2023, 09:300 25 человек эвакуировали из Центра детского развития в Пскове из-за пожара 03.11.2023, 09:300 Наталия Дубровская о планах и будущих выставках Изборского музея-заповедника 03.11.2023, 09:150 Реабилитолог назвал способ снять головную боль без лекарств
03.11.2023, 09:000 Ёлки, палки и Мурки 03.11.2023, 08:490 Техобслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало почти в два раза 03.11.2023, 08:400 Жителям СЗФО стали чаще предлагать подработку по выходным – аналитики 03.11.2023, 08:220 Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн
03.11.2023, 08:110 Митрополиту Тихону поручили проконтролировать подготовку к юбилею Пушкина в Святогорском монастыре 03.11.2023, 07:560 О неожиданных долгах по кредитке предупредил адвокат 03.11.2023, 07:340 Названы основные причины увольнения россиян 03.11.2023, 07:190 Когда лучше всего выбирать подарки к Новому году, объяснила эксперт
03.11.2023, 07:000 Российским компаниям добавят преференций при госзакупках 02.11.2023, 22:190 Как не допустить повторения событий в Дагестане, обсудили в Псковской области 02.11.2023, 22:000 Вокальная группа из Бежаниц выступит в московском Музее Победы 02.11.2023, 21:430 Равнение на флаг!
02.11.2023, 21:400 Жителю Острова дали 4 года тюрьмы за размещение «закладки» в центре города 02.11.2023, 21:200 Псковский музей подготовил вопросы для этнографического диктанта 02.11.2023, 21:100 Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории покажут на выставке «Россия» 02.11.2023, 21:000 Производство обуви в России увеличилось на 13%
02.11.2023, 20:400 События 1612 года вспомнили в псковской библиотеке в преддверии 4 ноября 02.11.2023, 20:207 Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области 02.11.2023, 20:202 Генпрокуратура запретила производителям менять объем фасовки продуктов 02.11.2023, 20:000 Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ
02.11.2023, 19:431 Недобросовестный подрядчик привлечен к ответственности в Псковской области 02.11.2023, 19:400 Председателей ТОСов в Пскове учили контролировать деятельность «управляйки» 02.11.2023, 19:265 Тестовый запуск пешеходного фонтана проходит в Пскове 02.11.2023, 19:200 Пскович предстанет перед судом за кражу мотопилы из строительного магазина
02.11.2023, 19:000 Силовые ведомства в Пскове обменялись опытом организации огневой подготовки 02.11.2023, 18:531 Михаил Ведерников встретился с избранными главами муниципальных округов 02.11.2023, 18:450 Свыше 20 команд поборются за кубок Псковской области по зимнему плаванию 02.11.2023, 18:300 В Пскове подвели итоги конкурса православной иконописи осужденных
02.11.2023, 18:270 Большой этнографический диктант псковичи смогут написать очно и онлайн 02.11.2023, 18:200 Вышла последняя песня The Beatles, над которой работали более 40 лет 02.11.2023, 18:150 Месяц остается у псковичей на уплату имущественных налогов за 2022 год 02.11.2023, 18:000 Более трех тысяч медработников в Псковской области получают специальные соцвыплаты
02.11.2023, 17:501 Автокран и несколько машин столкнулись на улице Чудской в Пскове 02.11.2023, 17:480 Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ 02.11.2023, 17:360 Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове 02.11.2023, 17:310 Общественное обсуждение проекта бюджета Псковской области проведут онлайн
02.11.2023, 17:230 VK догнала по численности аудитории YouTube в России – big data Tele2 02.11.2023, 17:000 «Беседка»: Чем Изборский музей-заповедник порадует гостей? ВИДЕО 02.11.2023, 16:573 Пещерная ксенофобия 02.11.2023, 16:530 Профилактическую работу с молодежью расширят в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru