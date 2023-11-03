Знания географии посетителей выставки «Россия» проверят на стенде Псковской области. Об этом начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что результаты обработают при помощи нейросети, чтобы создать схему расположения региона по мнению посетителей.
«Я уверен, что многие не представляют. Знают только, что где-то на Северо-Западе», – заключил Александр Робин.
Выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.