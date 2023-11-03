Общество

Знания географии посетителей выставки «Россия» проверят на стенде Псковской области

Знания географии посетителей выставки «Россия» проверят на стенде Псковской области. Об этом начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Всем, кто придет к нам на стенд, мы будем выдавать напечатанную карту России и маркер. Попросим указать, где, по их мнению, находится Псковская область. Просто поставить точку. Карта будет без регионов, просто контур», – рассказал Александр Робин.

Он добавил, что результаты обработают при помощи нейросети, чтобы создать схему расположения региона по мнению посетителей.

«Я уверен, что многие не представляют. Знают только, что где-то на Северо-Западе», – заключил Александр Робин.

Выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.