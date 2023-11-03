Общество

Награды вручили псковским курсантам в преддверии Дня народного единства

Торжественное построение личного состава состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России накануне Дня народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

На плацу образовательной организации сотрудники и курсанты принимали поздравления от руководства и ветеранов с одним из главных праздников, который 4 ноября отметит вся Россия, – с Днем народного единства.

«В летописи российской истории было немало примеров, когда боевая мощь и доблесть нашего народа вели страну вперед, несмотря ни на какие трудности и невзгоды, и сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан», – сказала врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк.

«День народного единства напоминает каждому, что при всех отличиях мы – один российский народ, и в нашем единстве, сплоченности заключается сила государства», – отметил председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-лейтенант Валентин Костенко.

Нескольких сотрудников и курсантов наградили ведомственными наградами.