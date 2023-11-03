Общество

Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Семен Хмелев

Почетный гражданин Псковского района Семен Хмелев ушел из жизни на 91 году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«Семен Михайлович прожил долгую и насыщенную жизнь, многое сделал не только для Псковского, но и для Печорского, Палкинского, Дедовичского районов. На каждом месте работы трудился добросовестно и с самоотдачей, многое сделал для развития сельского хозяйства, о чем свидетельствуют его награды: орден «Трудового Красного Знамени», медали «За трудовое отличие», «За добросовестный труд». За плечами Семена Михайловича был богатый опыт общественной и партийной работы. Соболезнования родным и близким. Светлая память Семену Михайловичу», - отметил в администрации Псковского района.