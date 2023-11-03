Общество

Проведением круглого стола завершилась Неделя межрелигиозного диалога в учреждениях УФСИН

В исправительных колониях и следственных изоляторах Псковской области прошли мероприятия в рамках Недели межрелигиозного диалога, итоги которой обсудили на круглом столе с участием сотрудников отделения воспитательной и социальной работы с осужденными регионального УФСИН и помощника начальника управления по организации работы с верующими Михаила Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в викторинах, конкурсах и лекциях на знание основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма приняли осужденные-представители различных традиционных религиозных конфессий. Кроме того, в каждом подведомственном учреждении для лиц, отбывающих наказание, проведены духовные встречи со cвященнослужителями, оформлены стенды наглядной агитации, организована трансляция фильмов религиозной тематики.

Итоги Недели межрелигиозного диалога подвели в рамках круглого стола. Учреждением, признанным лучшим в организации и проведении цикла мероприятий, направленных на углубление взаимопонимания, уважения и толерантного отношения между осужденными, исповедующими различные религии, признано ИК-6.

«Добавим, на протяжении многих лет УФСИН России по Псковской области активно взаимодействует с Русской православной церковью и представителями Духовного управления мусульман, используя их потенциал в духовно-нравственном просвещении граждан, отбывающих наказание», - добавили в пресс-службе.