Общество

Облачная и дождливая погода ожидается на Северо-Западе на выходных

Облачная и дождливая погода ожидается на Северо-Западе России в праздничные выходные, с 4 по 6 ноября. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Северо-Запад в праздничные выходные окажется под влиянием двух циклонов, в начале южного, затем – атлантического. Он сделают погоду облачной и дождливой, а температурный фон ожидается довольно однообразным, но умеренно тёплым», - рассказали синоптики.

В Санкт-Петербурге облачно, пройдут дожди, в праздничный день, 4 ноября, – небольшие, а дневная температура составит от +6 до +8 градусов.