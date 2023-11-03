Общество

Александр Борисов: Историческая основа связывает прошлое, настоящее и будущее России

С Днем народного единства жителей Псковской области поздравил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов, сообщает Telegram-канал отделения РВИО.

«День народного единства - праздник, объединяющий все народы, проживающие в России. Он напоминает о тех временах, когда люди разных национальностей объединились и сплотились перед внешней угрозой и спасли наше государство от гибели. Этот знаковый момент в истории России показал всему миру единство народного духа и сплоченность россиян», - отметил Александр Борисов.

Историческая основа связывает прошлое, настоящее и будущее России, продолжил он.

«Вера в свои силы, сохранение исторической памяти, взаимная поддержка являются прочным фундаментом для развития нашей страны. В этот день мы отдаем должное воинской доблести наших предков, выстоявших в борьбе с многочисленными внешними врагами. День народного единства воплощает самые лучшие нравственные ценности жителей нашей страны: уважение к мудрости предков, мужество, стойкость и единение перед лицом опасности», - подчеркнул руководитель регионального отделения РВИО.