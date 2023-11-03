Общество

Депутаты усомнились в идее доверить искусственному интеллекту проверку «домашки»

Согласно опросам, почти половина учителей (43%) тратит на проверку домашних заданий более 10 часов в неделю. Это больше, чем продолжительность рабочего дня, то есть, по сути, дополнительная смена. Частично разгрузить педагогов предложили в кабмине, где считают, что с проверкой домашних заданий может справиться искусственный интеллект (ИИ). Это следует из распоряжения правительства РФ от 18 октября 2023 года №2894-р о стратегических направлениях в области цифровой трансформации образования. Нововведение получило неоднозначную оценку опрошенных экспертов.

Внедрение искусственного интеллекта для проверки домашних заданий школьников в Минпросвещения анонсировали еще летом 2021 года. Такую работу планировали частично поручить сервису «Цифровой помощник учителя», начать внедрять который обещали с этого года, пишет «Парламентская газета».

Обновленные стратегические направления в области цифровой трансформации образования, которые опубликованы 1 ноября, прежние намерения Минпроса подтверждают. Системы искусственного интеллекта для автоматизации проверки домашних заданий будут привлекаться в период 2022—2030 годов, отмечается в распоряжении.

Как следует из этого же документа, привлекать ИИ планируют не только к проверке домашних заданий в школах, но и для планирования образовательных программ.

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Искусственный интеллект может стать хорошим помощником для учителей и преподавателей, считает член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. При этом он никогда не заменит учителя, полагает депутат.

«Мы все почти уже перешли на безбумажный документооборот. Эти тенденции нашего времени уже никого не удивляют. А сервис "Цифровой помощник учителя" лишь облегчит труд педагога», — сказала Тутова.

Более того, такая практика может стать достаточно эффективной в рамках образовательного процесса, полагает депутат: «Скорее всего, школьники заинтересуются новыми формами проверки заданий, это как квест, компьютерная игрушка с переходом на другой уровень, где видны все ошибки и недочеты».

По мнению Ларисы Тутовой, сложности, связанные с переходом от консервативного способа проверки домашнего задания к инновационному, дело времени: «Но в любом случае будет определенный срок обкатки нового инструмента в работе учителя со своими за и против».

Однако такой оптимизм разделяют далеко не все парламентарии. Разгружать учителей нужно от лишней бюрократизации, но не от проверки домашних заданий, полагает коллега Тутовой, первый зампред профильного комитета Госдумы Яна Лантратова.

«Проверка домашних заданий — одно из важнейших направлений работы с детьми, с классом. К каждому ученику нужно найти свой подход, при оценке знаний брать во внимание его особенности», — сказала депутат.

Нестандартный подход к решению задачи может быть расценен компьютером как ошибка, полагает Лантратова. Кроме того, бывают ситуации, когда школьник не может решить задачу, придумывает свой метод, решает неправильно, но за старательность учитель ставит ему не «два», а «три».

«Ничто не заменит живое общение педагога с классом. Это убьет творческую компоненту в образовании, ЕГЭфицирует всю школу», — полагает парламентарий.

Опасения относительно роли искусственного интеллекта в образовательном процессе есть и в профильном комитете Совета Федерации, где к новации настроены все же более положительно.

Автоматизация и цифровизация — процессы, которые активно трансформируют все сферы нашей жизни. Школа в этом плане не исключение, считает зампред комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

«Но важно понимать, что сложные задания, требующие при проверке детального анализа, оценки аргументов, индивидуального подхода, делегировать искусственному интеллекту не получится, — сказала сенатор. — А роль преподавателя в адаптации заданий, проверке творческих и трудоемких работ останется неизменной».