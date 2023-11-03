Общество

Отдых на День народного единства продлят 14% работающих псковичей — опрос

14% работающих псковичей продлят День народного единства отпусками и отгулами. Чаще всего отдых на День народного единства продлевают отпусками и отгулами горожане моложе 34 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные псковичи.

Продлить День народного единства отпусками или отгулами планируют 14% работающих. Чаще всего о подобном решении рассказывали псковичи до 34 лет (21%).

В этом году на День народного единства россияне отдыхают с 4 по 6 ноября, и большинство псковичей проведет эти дни дома в кругу семьи (64%). 16% будут работать. По 3% уедут на дачу или в небольшую поездку в другой город.