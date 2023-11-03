Общество

Игорь Иванов: Народное единство — почва, на которой процветают профсоюзы

С Днём народного единства жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Исторический праздник, который мы отмечаем 4 ноября, символизирует объединение нашего великого народа во имя защиты наших исторических, культурных и государственных ценностей. Этот день напоминает нам о нашей силе, солидарности и несгибаемости перед любыми трудностями», - отметил Игорь Иванов.

Народное единство — это та почва, на которой укореняются и процветают профсоюзы, продолжил он. «Мы, профсоюзные организации Псковского края, берём на себя ответственность за защиту и улучшение трудовых прав и интересов наших членов и всех работников региона. Мы стремимся к реализации принципов социальной справедливости, равенства возможностей и достойного труда для всех», - подчеркнул глава облсовпрофа.

Он пожелал псковичам солидарности и взаимопомощи. «Желаю, чтобы наш общий путь к процветанию был ещё увереннее и успешнее. Давайте ещё больше объединяться, развивать технический и социальный прогресс, укреплять сотрудничество и доверие между работниками и работодателями. Пусть каждый труженик Псковского края, будь то сельская учительница или инженер на предприятии, чувствует свою значимость и важность для нашей общей цели – благополучия и процветания нашего региона», - добавил Игорь Иванов.

Он выразил благодарность всем членам профсоюзов, которые трудятся и работают на благо общества. «Ваши усилия и вклад в развитие нашей Родины неоценимы», - подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа.

«С праздником, дорогие коллеги! Пусть День народного единства станет новым витком нашего развития и укрепления, и пусть наша солидарность и трудовая деятельность принесут нам всецелое благополучие и процветание», - заключил Игорь Иванов.