Общество

Россия будет самостоятельной, современной и богатой страной — Песков

Будущее России никогда не будет простым, но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, современной и богатой страны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые», отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее России.

«Оно (будущее России - ред.) никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Также на просветительском марафоне он заявил, что российская экономика не порвана в клочья, наоборот - прогнозируется ее рост, что великолепно и даже неожиданно для самого правительства.