Экономика

Песков заявил, что прогнозируется неожиданный рост российской экономики

Российская экономика не порвана в клочья, наоборот - прогнозируется ее рост, что великолепно и даже неожиданно для самого правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на мероприятии Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Знаменитые слова президента США (Джо) Байдена. Их правда. О том, что экономика России "порвана в клочья", рубля больше нет и так далее, и тому подобное. Нет. Нет», - приводит слова Пескова РИА Новости.

«Несмотря на всю сложнейшую ситуацию за последний год и девять месяцев, я имею в виду время СВО и введение против нас беспрецедентных, никогда не встречавшихся в мире санкций, нашему правительству удалось не просто стабилизировать ситуацию. Сейчас наше Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост в 2,8%, рост нашей экономики. И это великолепно. Это великолепно, и причем это во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства», - отметил Песков.

Он напомнил, что в апреле Минэкономразвития давало прогноз в 1,2% роста.

Песков назвал это титанической, филигранной работой, которая имеет кумулятивный эффект, потому что результат экономической политики и принимаемых мер не носит сиюминутного характера.

«Результат становится понятным в перспективе. И вот сейчас понятно, что все, все, что делали, абсолютно правильно. И мы уверенно идем вперед», - сказал он.