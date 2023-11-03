Общество

Кошачье отделение псковского зооприюта закрыли на карантин из-за вспышки инфекций

Карантин объявлен в кошачьем отделении зооприюта «Зоозащита» в Пскове из-за вспышки кальцивироза и ринотрахеита. Об этом сообщается в группе зооприюта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Зоозащита» / «ВКонтакте»

«В кошачьем отделении карантин, посещение "кошачки" закрыто! Вспышка кальцивироза и ринотрахеита! Все животные болеют, всем плохо! Уколы, таблетки, обработка помещения - несколько раз в день», - рассказали в зооприюте.

Сотрудники добавили, что кота Маркуса экстренно отправили в ветклинику.