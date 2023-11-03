Общество

Умер почетный гражданин города Великие Луки Станислав Столяров

Почетный гражданин города Великие Луки Станислав Столяров умер 5 ноября, об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«От имени всех представителей муниципальной власти выражаю глубокие соболезнования по случаю кончины почетного гражданина города воинской славы Великие Луки Станислава Ивановича Столярова. Станислав Иванович Столяров прошёл достойный жизненный путь настоящего патриота и профессионала своего дела. Его трудовая и общественная деятельность – это пример честного служения Отечеству и городу Великие Луки, ответственного и добросовестного отношения к работе, целеустремлённости и порядочности для всех последующих поколений великолучан», – рассказал Николай Козловский.

Станислав Столяров известен как человек с незаурядным талантом руководителя, который управлял заводом «Реостат».

«Его компетентность, вдумчивость, основательность и стратегическое мышление позволили ему внести значимый вклад в развитие предприятия», – добавил глава города и отметил, что во многом благодаря именно Станиславу Столярову завод «Реостат» и сегодня входит в число ведущих производственных предприятий, которое является одним из ключевых налогоплательщиков нашего города.

Он уточнил, что в истории города Великие Луки Станислав Столяров останется также как один из выдающихся представителей высшего уровня городского руководства. На протяжении многих лет он эффективно решал вопросы развития городского хозяйства и инфраструктуры, жилищного строительства и социальной сферы. Большое внимание уделял производственному сектору, повышению промышленного потенциала Великих Лук.

«Даже после ухода на заслуженный отдых Станислав Столяров живо интересовался жизнью города, участвовал в общегородских мероприятиях и акциях. Великолучане всегда будут помнить Почётного гражданина города воинской славы Великие Луки Станислава Ивановича Столярова, многие годы трудившегося во имя его процветания, посвящавшего всего себя созидательной деятельности на благо города и великолучан. Потеря этого уважаемого человека является тяжёлой утратой для всех нас и всех жителей нашего города. Вечная память Станиславу Ивановичу Столярову. Его имя навсегда останется в наших сердцах», – заключил Николай Козловский.