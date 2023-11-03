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Общество

Законопроект о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах внесли в Госдуму

06.11.2023 13:41|ПсковКомментариев: 0

Правительство внесло в Госдуму законопроект, временно разрешающий продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан в целях поддержки операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли (МБТ), которые понесли серьезные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств. 

Законопроект разрешает до 30 июня 2026 года розничную продажу алкогольной продукции владельцам МБТ в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа прилетов внутренних воздушных перевозок пассажиров и в залах выдачи багажа, находящихся в зонах транспортной безопасности международных аэропортов РФ с установлением особых требований к такой продаже, пишет РИА Новости

На алкогольную продукцию, ввозимую в РФ владельцем МБТ в целях ее последующей розничной продажи в таких магазинах, допускается нанесение федеральных специальных марок (ФСМ) на принадлежащих таким лицам таможенных складах. При этом владелец МБТ, который владеет складом, должен быть внесен в реестр владельцев таможенных складов, а место нахождения самого склада включено в лицензию на розничную продажу алкоголя соответствующими лицами. Склад также должен находиться на определенных кабмином РФ территориях проведения эксперимента по маркировке ФСМ ввозимого в Россию алкоголя, помещенного под процедуру таможенного склада.

По данным реестра владельцев МБТ ФТС России, с 2019 года по март 2023 года количество таких владельцев сократилось на 20%. При этом, согласно пояснительной записке, «объем розничной продажи алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли с 2019 года по 2022 год включительно сократился с 1 125 289,4 дал до 406 084,3 дал, что составляет 64%». В условиях санкций владельцы МБТ не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами. Кроме того, арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки индустрии беспошлинной торговли, отмечается также в записке.

Исходя из анализа, представленного Евразийской ассоциацией беспошлинной торговли, средний чек одного пассажира внутренних воздушных линий составляет 349 рублей. При этом за 2022 год пассажиропоток внутренних воздушных линий составил 77,7 миллиона пассажиров. Отраслью в случае реализации положений законопроекта прогнозируется увеличение среднего чека одного пассажира внутренних воздушных линий на 33%, что составит порядка 115 рублей. В этой связи при сохранении пассажиропотока внутренних воздушных линий на уровне 2022 года дополнительная выручка индустрии составит порядка 8,95 миллиарда рублей, сказано в записке.

Теги: #алкоголь #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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