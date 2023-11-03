Общество

Сделать доступнее

Новый дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове - хороший пример «доступной среды» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вновь вводимые многоквартирные дома учитывают требования действующих нормативных документов и доступности для маломобильных граждан.

Но все ли новостройки так же доступны для людей с ОВЗ и как обстоит дело с созданием максимально комфортных условий для них в других важных сферах жизни, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Не сидеть дома

«Очень важно, чтобы каждый человек имел возможность самостоятельно попасть туда, куда он хочет. Но, в отличие от обычного человека, людям, которые имеют ограничения по здоровью, не все доступно», - отметила депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.

По словам Марины Борисенковой, очень заметно, что доступной среды становится больше.

«Я на коляске уже давно - мне есть с чем сравнить. Раньше невозможно было никуда попасть. Сейчас есть возможности, и даже если какие-то учреждения недоступны, услугу все равно оказывают. Специалисты МФЦ, Социального фонда России приезжают на дом по запросу. Но мы все-таки бьемся за то, чтобы человек с ОВЗ не сидел дома, потому что социализация, общение - это очень важно», - сказала она.

Председатель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» отметила, что организация пристально следит за тем, чтобы доступная среда была в Пскове, Великих Луках и районах области. «С Псковом получается чуть лучше. Может быть, потому что здесь люди с инвалидностью наиболее активны», - предположила она.

Строительство под контролем

Региональная организация инвалидов старается работать по многим направлениям, в том числе, принимает непосредственное участие в экспертизах проектной документации объектов строительства. С середины 2016 года все вновь вводимые многоквартирные дома учитывают требования действующих нормативных документов и доступности для маломобильных граждан.

«Нас приглашают в комиссию, где присутствуют специалисты соответствующего профиля из комитета по региональному контролю и надзору Псковской области, МЧС и прокуратуры. Комиссия внимательно слушает наши замечания. Если проект выполнен в точном соответствии с тем, что мы рекомендовали, то претензий по доступности данного объекта для маломобильных граждан, как правило, нет, и дом сдается чаще всего вовремя», - пояснил заместитель председателя организации Псковской областной организации «Общество инвалидов», эксперт системы добровольной сертификации Центра изучения проблем инвалидов Эдуард Малин.

«В многоквартирном доме главное - чтобы не было ступеней. Такие дома делают. Там лифты с нулевого этажа. Никаких проблем, живешь, как обычный человек. Все удобно», - рассказал жилец одной из приспособленных для людей с ОВЗ новостроек, инвалид-колясочник Александр.

Раньше Александр жил в обычной девятиэтажке, пользовался лифтом, но, чтобы попасть в кабину лифта, ему нужно было преодолеть подъем к подъезду и шесть ступенек внутри дома. Сейчас он может выйти из машины и без препятствий добраться до лифта.

Внутри квартир, по его словам, тоже удобно: нет порогов, большие дверные проемы, за исключением ванной и туалета. Но согласно новым нормативам, стены делают из гипрока, и проблему узких дверных проемов можно решить с минимальными затратами.

Возможности доступной среды полезны не только людям с ОВЗ. «Маломобильная группа - это не только люди с инвалидностью, это и пожилые люди, и мамы с колясками», - отметила Марина Борисенкова.

Выходить из дома

По словам Эдуарда Малина, застройщикам также рекомендовано проектировать и строить квартиры, которые в случае необходимости могут быть приспособлены для проживания людей, относящихся к маломобильным группам, с минимальными затратами перепланировки внутри квартиры. Поэтому большинство новостроек доступны для маломобильных граждан. Но есть исключения.

«Есть проекты, которые имеют очень давнюю историю - прошли экспертизу до 2016 года. Но даже в них проектировщики стараются вносить корректировки, чтобы максимально обеспечить доступность. Понятно, что это и время, и деньги, но застройщики понимают, что если они это не сделают, то следующий стук в дверь будет от прокуратуры», - сказал Эдуард Малин.

По его словам, есть проблемы в Великих Луках, где строится много пятиэтажных домов. Такие дома не предусматривают наличие лифта, но доступность первого этажа там должна быть обеспечена. «Мы никак не можем наладить взаимодействие с проектировщиками. Уже чуть ли не дом построен, а проект только приносят нам на согласование. Мы видим, что там нарушение. Это самое плохое развитие ситуации - исправить их получается намного дороже», - пояснил эксперт.

И по-прежнему проблемы остаются со старым жилым фондом. «На встрече с вице-губернатором Игорем Шатурным мы обсуждали вопрос о проблемах людей с ОВЗ, которые живут в старом жилом фонде на верхних этажах. И тогда у нас родилась идея написать проект, чтобы приобрести инвалидную коляску, которая может шагать по ступенькам. Мы хотим попробовать, насколько это удобно, потому что бывает, что на деле такие устройства не всем подходят», - рассказала Марина Борисенкова.

По ее словам, пока инвалидам-колясочникам, проживающих в старых домах, помогают их родственники. «Но родные не могут ежеминутно находиться рядом. Среди инвалидов очень много молодых людей. Они должны выходить из дома, когда захотят: встречаться с друзьями, влюбляться, заводить семьи. Если есть сложность выхода из дома, то это ограничивает жизнь», - пояснила она.

Ограничения только по здоровью

Представители Всероссийского общества инвалидов обратили внимание и на то, иногда людей с инвалидностью называют просто «людьми с ограниченными возможностями». «При этом забывают, что у этих людей ограниченные возможности только по здоровью», - подчеркнул Эдуард Малин.

Поэтому, как и здоровые люди, они хотят посещать различные учреждения, ходить в театры и кино, отправлять и получать посылки, заниматься спортом.

Но пока, например, не все медучреждения доступны людям с ОВЗ. «Поликлиника №3 полностью доступна: там лифт поменяли, входная группа удобная. С другими двумя поликлиниками сложнее. Вторую поликлинику, например, технически сложно переоборудовать - здание старое», - отметила Марина Борисенкова.

С доступностью аптек тоже есть проблемы. Если муниципальные оснащены удобными пандусами, то во многие коммерческие аптеки попасть сложно.

С общественным транспортом получше - и люди с инвалидностью им пользуются.

«Сейчас доступного транспорта становится больше и больше. Все автобусы, которые закупаются, низкопольные. Для людей с нарушением слуха есть бегущие строчки в новом транспорте. Для людей с нарушением зрения - надписи на языке Брайля. Сразу заменить все автобусы невозможно, но автопарк меняется постепенно», - отметила Марина Борисенкова.

А вот к доступности некоторых почтовых отделений есть претензии. «Почта России» привела в соответствие многие свои отделения. Но в Писковичах никак не можем добиться решения вопроса. Люди с инвалидностью не могут попасть на почту. На наши претензии нам ответили, что почтальон принесет все, что нужно. Это дискриминация, поэтому пришлось писать обращение в прокуратуру», - отметила председатель регионального отделения.

Зато театры и музеи рады каждому зрителю, независимо от возможностей его здоровья. Все площадки Псковского театра драмы могут посетить люди на инвалидных колясках. Практически везде оборудованы специальные подъемы, на малой сцене и в новом зале есть лифты. В театре маломобильных граждан всегда встречают и сопровождают сотрудники. Санузел в театре также оборудован для маломобильных людей.

«Как правило, мы сталкиваемся с тем, что люди с инвалидностью предварительно пишут в соцсетях или звонят кассиру, уточняя, есть ли возможность посетить спектакль человеку на коляске. В таких беседах мы подробно рассказываем зрителям о доступной среде в театре. В месяц театр принимает до десяти таких зрителей, хотя готов намного больше», - рассказали в пресс-службе Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина.

Принимает посетителей с ОВЗ и Псковский музей-заповедник. Как рассказали в музее, справа от подъемного устройства у главного входа установлена кнопка вызова сотрудника, ответственного за организацию приема посетителей на инвалидной коляске. Подъем на экспозицию музея (2 этаж) осуществляется с помощью лестничного подъемного устройства. При проведении интерактивных занятий, экскурсий допускается синхронный перевод сурдопереводчика и/или тифлосурдопереводчика, сопровождающего группу. Посетители с ограниченными возможностями здоровья имеют право обслуживаться вне очереди.

«Встречают как дорогих гостей»

Еще одно позитивное изменение - Псков становится популярным у туристов, в том числе у путешественников с ограничением здоровья, в том числе, благодаря развитию авиа и железнодорожного сообщения. В регион приезжают туристы с ОВЗ не только из Петербурга из Москвы, но и из более далеких городов. «Туристов с инвалидностью много. К нам часто обращается комитет по туризму по поводу доступного транспорта», - сказала Марина Борисенкова.

Да и сами псковичи с инвалидностью стали больше выезжать за пределы региона. «В всех аэропортах нас встречают, как самых дорогих гостей. В многих есть амбулифт - машина, которая поднимает прямо в самолет. Руководство Псковского аэропорта тоже озадачилось покупкой такого устройства. Мы надеемся», - сказала Марина Борисенкова.

В Пскове туристам с ОВЗ есть что посмотреть. С доступностью для инвалидов объектов культурного наследия вопрос решается.

«Мы не предлагаем новодел - можно сделать доступную среду так, чтобы это гармонично вписывалось и было удобно. И по некоторым объектам были приняты решения. В том же Псково-Печерский монастыре было изменено дорожное покрытие, во многих местах убран булыжник. Церковь Варвары Великомученицы после реставрации стала доступна маломобильным гражданам», - рассказал Эдуард Малин.

Общественная организация активно взаимодействует с региональным комитетом по охране культурного наследия. Пока еще мало храмов, куда можно попасть колясочникам, но работа ведется. И возможно, даже в Троицком соборе скоро появится подъемное устройство.

Есть сложности и с доступностью кафе и баров, но некоторые предприниматели все же понимают важность создания доступной среды. Впрочем, даже, если в кафе и ресторанах нет хорошей входной группы или пандуса, сотрудники всегда готовы помочь таким гостям. «Ни одно заведение категорически не против, что у них будут обслуживаться люди с инвалидностью. Наоборот, когда ты приходишь - встречают очень хорошо. Большой разницы не делают. Может, у нас город меньше. А может, просто люди лучше и внимательнее», - отметила Марина Борисенкова.

В целом, по ее словам, с каждым годом доступной среды в Пскове и области становится больше и больше. Создание необходимых условий для полноценной жизни людей с ОВЗ - это не просто желание отдельной категории людей, это требование современной жизни.

Светлана Синцова