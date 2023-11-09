Общество

Псковское областное Собрание и региональное отделение РВИО заключили соглашение о сотрудничестве

Псковское областное Собрание депутатов и Псковское региональное отделение РВИО заключили соглашение о сотрудничестве сегодня, 9 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Церемония состоялась в актовом зале регионального парламента. Документ подписали спикер регионального парламента Александр Котов и руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.

«Каждое соглашение предусматривает сотрудничество и региональное отделение Российского военно-историческое общества вместе с Псковским областным Собранием депутатов намерены развивать сотрудничество в вопросах реализации совместных историко-просветительских проектов, противодействие попыткам искажения отечественной истории.

Российское военно-историческое общество обладает для этого определёнными ресурсами и возможностями. Вне всякого сомнения законодательное Собрание Псковской области - серьезный политический орган, у которого тоже такие возможности есть. Соглашение о взаимодействии - первый шаг в нашей совместной работе. Большинство депутатов Псковского областного Собрания являются нашими единомышленниками. Уверен, что они разделяют идеологию Российского военно-исторического общества и убежденность в том, что наши граждане должны помнить, что они потомки победителей», - сказал Александр Борисов.

Спикер регионального парламента отметил, что Псковщина богата своей ратной историей.