Общество

«Зверьё моё»: О жизни изборских страусов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 ноября.

Гость студии - руководитель экофермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев.

За окном ноябрь, поэтому самое время поговорить о подготовке фермы к зиме и о том, что там происходит в холодное время года. Как чувствуют себя страусы в холодное время года? Какие есть нюансы при выращивании страусов? Сложно ли их содержать в наших широтах? И оправдала ли себя ставка на «экзотику», сделанная в 2014 году, когда в окрестностях Изборска поселились диковинные птицы? Об этом и многом другом — в эфире.