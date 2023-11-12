Общество

Александр Борисов: Экспозиция музея оккупации Псковской области впечатляет

Экспозиция музея оккупации Псковской области очень впечатляющая. Об этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов сказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хотел бы поблагодарить организаторов музея оккупации. Я впечатлен и потрясен. Действительно, экспозиция о страшных событиях, которые мы должны помнить и чтить. Она помогает сохранить память о наших земляках, которые погибли за Родину. На самом деле, я знаю о периоде оккупации из рассказов своих бабушек, я слышал несколько историй. Экспозиция очень впечатляющая», – сказал Александр Борисов.

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов торжественно открыли в региональном центре 22 октября 2022 года, в День памяти жителей сожжённых деревень. Музей располагается по адресу: улица Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган «эстонская полиция безопасности и СД».