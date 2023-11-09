«Сообразим на троих»: Год Бориса Елкина и ротация элит. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 ноября.
Главные темы, которые обсудили ведущие Александр Савенко, Константин Калиниченко и Сергей Васильев:
- Что празднуем? Прижился ли в обществе День народного единства и кто отмечает годовщину Великого Октября?
- Год Бориса Елкина. Оправдал ли себя переход Пскова от двуглавой модели к единоначалию?
- Ротация элит. О чем свидетельствуют изменения в списке 100 самых влиятельных персон Псковской области?