Общество

На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор

Непрограммируемый калькулятор разрешили использовать школьникам при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором», - говорится в документе.

В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможность использовать калькулятор при выполнении заданий не предусмотрена, пишет РИА Новости.

Кроме того, в совместном приказе Минпросвещения России и Рособрнадзора, который утверждает расписание ОГЭ на 2023 год, в разделе, определяющем средства обучения и воспитания, которыми можно пользоваться во время проведения экзамена, использование калькулятора на ОГЭ по математике также не предусмотрено, но непрограммируемый калькулятор можно использовать на экзаменах по физике, химии, биологии.