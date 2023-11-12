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Общество

«Путеводная звезда»: участники тематической смены «Школа педагогического успеха» познакомились с будущей профессией

12.11.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Как развить память, внимание, мышление и воображение? Как придумать и защитить свой собственный проект? И на какую профессию стоит обратить внимание, выбирая свой жизненный путь? Ответы на эти и многие другие вопросы теперь знают учащиеся профильных психолого-педагогических классов Псковской области. В течение недели 16 старшеклассников были участниками тематической смены «Школа педагогического успеха», закрытие которой состоялось 12 ноября на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега». Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Будущие коллеги

За неделю участники «Школы педагогического успеха» получили большой теоретический и практический багаж знаний. Специалисты центра «Вега» и ПОИПКРО провели 28 часов занятий, которые помогут школьникам определиться с будущей профессией. Организатором смены выступил Комитет по образованию Псковской области.

Также с профориентационными экскурсиями ребята посетили центр образования ребенка - детский сад №41, гимназию №29 и современные лаборатории Агротехнического колледжа.

Приветствуя ребят на закрытии мероприятия, руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» Ольга Ефимова выразила надежду, что благодаря усилиям коллег из ПОИПКРО и сотрудников центра, дети «смогли стать частью профессионального педагогического сообщества». «Я очень надеюсь, что многие из вас в будущем станут нашими коллегами и выберут эту благородную и очень нужную профессию», - отметила она.

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова сообщила присутствующим, что тематические смены для учащихся психолого-педагогических классов Псковской области также запланированы на весну и начало лета. «Мы будем рады, если вы в своих образовательных организациях расскажете, что ждет тех ребят, которые захотят сюда приехать», - сказала она.

Екатерина Гончарова также рассказала о создании в ВК-группе психолого-педагогических классов рубрики, где старшеклассники смогут в качестве репортеров освещать активности и мероприятия этих классов. «Мы будем формировать ТОП лучших новостей и лучших репортажей, а участников этих проектных инициатив направлять на федеральные и региональные площадки в составе команд Псковской области, - сказала она.

Также врио ректора ПОИПКРО пригласила ребят к участию в формах занятости, в том числе, и в рамках проектов Российского общества «Знание». «Вы в перспективе сможете стать лекторами общества «Знание», начиная деятельность на этой площадке в составе команд», - отметила она.

По словам Екатерины Гончаровой, профессии психолого-педагогического профиля - это базовая история, которая позволит стать и классными управленцами, и блогерами, и медиа-коммуникаторами.

«Огромное количество компетенций и новых направлений деятельности появляются с каждым днем. И все это прекрасно ложится на педагогический и психологический профиль. Потому что освещение мероприятий, формирование информационной повестки, управление человеческим капиталом, управлением ресурсами — это неотъемлемые части нашего профессионального будущего, которые уже сейчас нужно формировать при создании своего индивидуального карьерного трека. Мы вам показываем возможности, которые есть», - подчеркнула врио ректора.

Игры для школьников

В рамках «Школы педагогического успеха» старшеклассники прошли квест «Путешествие в город будущего», на котором познакомились с востребованными профессиями в нашей стране. Также ребята научились практическим навыкам работы с детьми и участвовали в проектной деятельности.

«Один из дней смены был посвящен проектной деятельности. Мы погрузили ребят в целый мир проектов, познакомили с тем, как создавать проекты с нуля, проговорили все этапы проектирования, познакомились с конкретными примерами ученических проектов и постарались сами создать свой уникальный продукт», - рассказала куратор программы «Психолого-педагогический класс» - доцент центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева.

По ее словам, всего три часа понадобилось школьникам, чтобы познакомится с теоретической основой проектной деятельности и пройти все шаги по созданию своего проекта - дидактических игр для младших школьников на основе регионального содержания.

В рамках работы участников смены разделили на четыре группы. И каждая команда работала над созданием дидактической игры, которая бы способствовала развитию памяти, внимания, мышления или воображения. Результаты своей работы ребята представили на закрытии смены. Правда, дидактические игры они провели не для младшеклассников, а для своих педагогов и наставников.

Присутствующим предложили прослушать и записать по памяти слова, запомнить герб Дновского района и составить его из спичек, найти фамилии людей, оставивших свой след в истории псковской земли в сетке из букв, узнать изображенные на фото местные полезные ископаемые и рассказать, для чего они используются.

«Работа над проектами была очень насыщенной, интересной, яркой, мы все получили массу положительных эмоций. Ребятам понравилось работать в команде, а представленные они обязательно применят на практике - проведут эти увлекательные игры в младших классах своих школ», - отметила Ольга Вишнева.

По итогам защиты проектов всем участникам тематической смены были вручены сертификаты. В свою очередь дети выступили с ответным словом.

«Эта неделя была незабываемая! Мы в восторге всей компанией из 16 человек. Будем ждать новую смену. Мы благодарим всех педагогов, которые к нам приходили», - сказала участница «Школы педагогического успеха» Ксения Кириллова.

Также ребята поблагодарили организаторов смены за возможность «понять, что профессия педагога очень глубока и многообразна: педагог — это не просто учитель, который ведет предмет, это наставник, друг и, можно сказать, путеводная звезда!»

Светлана Синцова

Теги: #ПОИПКРО #профориентация
Источник: Псковская Лента Новостей
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