Общество

Межвузовская конференция завершилась в Псковском филиале университета ФСИН

Итоги VI Межвузовской научно-практической конференции с международным участием подвели в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

24 образовательные и научно-исследовательские организации, силовые ведомства из 20 субъектов Российской Федерации, а в заочном формате – Республики Беларусь, стали участниками конференции «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия», которая в течение двух дней проходила в псковском филиале университета.

В первый день в очном и дистанционном форматах работало три секции с участием представителей ФСИН России и территориальных органов, практических сотрудников силовых ведомств и профессорско-преподавательского состава образовательных организаций России, которые обсудили вопросы становления и дальнейшей эволюции правоохранительных органов России, проблемы взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих охрану правопорядка на современном этапе развития.

На другой день работу конференции продолжили 50 магистрантов, курсантов и студентов из восьми образовательных организаций высшего образования, выступив с докладами на секциях, по результатам которых были определены победители и призеры.

В секции «Основные направления деятельности правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья» победу одержал курсант Кузбасского института ФСИН России Антон Уразбахт. В секциях «Роль правоохранительных органов в жизни общества» и «История становления и современное состояние правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья» первые места заняли курсанты Псковского филиала университета ФСИН России София Бенца и Елизавета Родина.

По итогам научного мероприятия, организатором которого выступила кафедра государственно-правовых дисциплин, будет издан сборник с выступлениями участников конференции.