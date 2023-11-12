Общество

Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних стартовала в псковских школах

Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних началась в псковских школах. В рамках мероприятий с подростками встретятся сотрудники полиции, следователи, прокуроры, росгвардейцы и представители Совета по молодёжной политике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Совете по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе.

Фото здесь и далее: Совет по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе

Тематика тематических классных часов подобрана в соответствии с запросами самих ребят и направлена, прежде всего, на предупреждение негативных проявлений, а самым старшим гости расскажут, как стать абитуриентами ведомственных вузов.

Напомним, в 2023-2024 учебном году мероприятия в рамках Недели правовой грамотности и Недели профилактики правонарушений несовершеннолетних пройдут во всех школах города.

Организатором выступает Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе при поддержке прокуратуры города Пскова, СУ СК по Псковской области, управления МВД, Росгвардии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пскова.