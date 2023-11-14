Общество

Псковичам напомнили о возможности сдать зарегистрированное оружие на утилизацию

Управление Росгвардии Псковской области напоминает жителям региона о возможности добровольно сдать зарегистрированное гражданское оружие за денежное вознаграждение.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Порядок сдачи зарегистрированного оружия определен постановлением правительства Псковской области от 15 июля 2022 года № 52 «О выплате денежного вознаграждения».

Право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а также иностранные граждане, достигшие 18 лет, проживающие на территории Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие на утилизацию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в органы внутренних дел или подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Размеры денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу на утилизацию зарегистрированного оружия, боеприпасов утверждены постановлением правительства Псковской области и составляют до 3000 рублей.